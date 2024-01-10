滙豐：市場過度押注聯儲局減息　金髮女孩現象或逆轉

「金髮女孩」現象是一個由童話故事衍生出來的經濟術語，指該時期的經濟溫和增長，而且失業率、通脹及利率低，形容恰到好處、被視為最適合投資股市的經濟狀況。

Kettner接受外媒訪問時表示，寬鬆押注的回落，恐會引發風險資產拋售，在未來幾個月美元可能進一步上升。他料聯儲局6月才會展開寬鬆周期，遲過市場預期在5月，甚至3月開始。隨着美國對2024年上半年的寬鬆預期開始被消化，可能會引發「逆向金髮女孩」現象，並將加劇資產類別的痛苦。

Kettner指，儘管美國經濟數據顯示出「基本面非常穩健」，但過去一個月減息押注有所增加，並補充指本周的通脹數據可能顯示出揮之不去的價格壓力，可能會冷卻對2024年初減息的猜測。

他稱，經濟或利率前景都需要修正。對於滙豐來說，「利率方面有點走得太遠、太快、有點過火。」他表示，這導致風險資產長倉上升，增加急劇逆轉的風險，並指該行的整體情緒指標目前顯示出「非常、非常強烈的銷售訊號」。

他提醒，如果出現「逆向金髮女孩」現象，幾乎避無可避，建議持有美元，特別是相對於英鎊及瑞典克朗，以及投資短期高等級信貸、能源和日本股票，以應對拋售。