Michael Kors母企Capri插水　債王格羅斯未驚過仍押注併購

外媒報道，交易員擔心Michael Kors母公司Capri Holdings的併購計劃無法獲得監管部門批准，不過「債王」格羅斯(Bill Gross)仍然堅持對Capri Holdings的押注。

太平洋投資管理(PMICO)創辦人之一及前投資總監格羅斯周一(8日)在社交媒體表示，仍看好Capri 的併購套利。

併購套利策略涉及押注企業收購的結果，在該併購中，手袋品牌Coach母企去年8月以每股57美元價格現金收購Capri。Capri周二(9日)收報50.39美元，比Tapestry提出的收購價折讓約12%。不過，市場認為這宗價值85億美元的交易很可能失敗。格羅斯沒有回應，他去年10月展望中把Capri列為套利情況下最佳押注之一。

該股在去年11月開始下滑，當月盤中曾跌至46.59美元，低於提出收購價，差距並擴大至10美元以上，是自交易宣布以來最大差距。

去年10月，格羅斯對該宗併購充滿信心，表示這是一個相對穩健的行業，不像科企併購，通常會受到更嚴格的反壟斷審查。