張智威：港股大跌空間有限 中海油不宜短炒
2024年01月10日 11:55
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港股2024年開局持續弱勢，恒指連跌6個交易日。信誠證券聯席董事張智威表示，美國10年期債息反彈，加上內地最大資產管理公司之一中植集團聲請破產清算，均對股市不利。由牛熊證街貨分布圖數據顯示，現時牛證街貨重貨區在15,900至15,999點區間，相信後市有機會試穿16,000點。不過他補充，雖然港股短線易跌難升，但不少重磅藍籌回購撐股價，加上恒指技術上萬六點支持力不俗，相信後市大跌空間有限，未宜看得太淡。建議可持盈保泰，或考慮具防守性股份。
中東局勢繼續緊張，加上利比亞有油田被關閉，刺激隔晚國際油價做好。不過張認為，在美國抑制通脹的前提下，油價難有太大升幅。至於油股方面，亦有見頂迹象，如中國海洋石油(00883)升至13.9港元高位有明顯阻力，料再上空間有限，只宜長揸收息，不宜短炒。
手機設備股公布銷售數據，舜宇光學(02382)上月手機鏡頭出貨量按年增長47.7%，但按月跌9.2%；同期丘鈦科技(01478)攝像頭模組銷售按年升5.8%。張指出，蘋果公司早前遭大行降評級，市場擔心iPhone銷售前景，相信亦會拖累手機零件需求，相關股份暫不宜沾手。