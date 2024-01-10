張智威：港股大跌空間有限　中海油不宜短炒

港股2024年開局持續弱勢，恒指連跌6個交易日。信誠證券聯席董事張智威表示，美國10年期債息反彈，加上內地最大資產管理公司之一中植集團聲請破產清算，均對股市不利。由牛熊證街貨分布圖數據顯示，現時牛證街貨重貨區在15,900至15,999點區間，相信後市有機會試穿16,000點。不過他補充，雖然港股短線易跌難升，但不少重磅藍籌回購撐股價，加上恒指技術上萬六點支持力不俗，相信後市大跌空間有限，未宜看得太淡。建議可持盈保泰，或考慮具防守性股份。