許正宇：已採取措施建平台助伊斯蘭債券發行

港府積極吸引中東資金落地，財經事務及庫務局局長許正宇的書面回覆立法會議員提問時表示，為促進包括伊斯蘭債券在內的伊斯蘭金融市場在香港的發展，港府已採取具體措施，建立有利於伊斯蘭債券發行的平台，未來會繼續留意香港及環球伊斯蘭金融市場的發展以及環球金融市場的新趨勢和機遇，並考慮相關因素，以檢視下一步安排。

他指出，已在2013及2014年修訂法例，為發行伊斯蘭債券提供一個與傳統債券相若的稅務架構，並容許在政府債券計劃下發行伊斯蘭債券，而政府於2014年、2015年及2017年先後3次發行不同結構及不同年期共30億美元的伊斯蘭債券，向國際市場展示香港伊斯蘭金融平台的優勢，以帶動更多發債機構及投資者參與香港資本市場，且顯示香港是一個合適發行伊斯蘭債券的集資平台，本港的法律、規管及稅務架構能容納不同形式的伊斯蘭債券的發行。