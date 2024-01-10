去年全港物業辣稅收59.8億僅微升　12月漲近五成

根據稅務局資料顯示，2023年全年各項物業辣招稅收共約59.89億港元，較2022年全年錄約59.44億元，輕微增加約4,500萬元，按年增約0.7%，而去年全涉及辣招稅物業成交錄2,814宗，創10年新低，較2022年錄2,979宗，按年減少約5.5%。

雖然去年住宅市場價量齊跌，但香港正式通關，外地買家入市香港住宅須付的買家印花稅回升，税款錄約20.28億元，與2022年錄約17.11億元，按年漲約18.5%，增幅最顯著，同期涉及住宅成交由638宗增至678宗，按年增幅約6.3%。

另同期涉及15%住宅從價印花稅收及追收非住宅從價印花稅共約38.86億元，按年下挫約4.7%，有關物業成交1,983宗，包括3宗非住宅追收個案，按年約6.5%。

相反，業主限售期內沽出住宅須付的額外印花稅款及涉及成交，去年共錄約7,468.6萬元及153宗，按年大跌約51.8%及30.8%。

若單計去年12月份，各項辣招稅收共約3.32億元，按月急升逾49.2%，涉及物業成交377宗，按月增約45.6%，宗數創2022年1月後新高。