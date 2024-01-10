米價勢再升！泰國15年新高　印度出口限制難撤銷

外媒報道，今年初大米市場持續緊張，因為印度可能繼續實施出口限制，以及節日對大米需求上升，米價有機會進一步攀升。作為亞洲基准的泰國白米(破碎率5%)去年底曾升至每噸659美元的15年新高。

在英國倫敦的國際穀物理事會(International Grains Council)大宗商品市場分析師Peter Clubb表示，在可預見的未來，大米市場仍將緊張，主要由於印度的出口禁令，在4月將迎來開齋節，在之前這段時間，亞洲及非洲穆斯林人口眾多的市場，往往出現需求上升。

由於印度總理莫迪力圖在選舉前控制當地通脹，預計印度將繼續實施出口限制，至少到4月或5月大選時為止。厄爾尼諾現象及其對主要產區的潛在影響，對產量造成壓力。

自印度在去年7月實施出口限制，亞洲及非洲國家爭相確保大米供應。菲律賓的大米通脹率飆升，印尼並已要求軍方幫助農民提高產量。

不過，價格仍不太可能重回2008年每噸1,000美元以上紀錄，當時正值出口禁令擴大。當時全球第三大大米出口國越南禁止大米出口，印度、中國及柬埔寨倣效，令全球米價急升逾5成。

泰國大米出口商協會預計，隨着需求減少，泰國今年大米出口量將下降。