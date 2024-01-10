蘋果Vision Pro開賣在即　最強分析員點睇銷情？

作為蘋果公司(Apple)首款混合實境(MR)頭戴式裝置，Vision Pro當然備受一眾「果粉」期待，而開售日期已定於2月2日，率先在美國上市。有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券郭明錤在社交平台發文，預計Vision Pro開始預購或發售後，很快就會被搶購一空，惟銷情能否持續，仍有待考驗。

郭表示，蘋Apple去年6月發表Vision Pro時，對技術做了很好的展示，但沒有說明更重要的產品定位與關鍵應用。他認為，若蘋果能在預購或發售前提供更多產品定位與關鍵應用的相關訊息，將有利延長銷售熱潮，以及吸引更多開發者。

郭明錤還認為，憑藉Apple核心粉絲與重度用戶的需求，Vision Pro開始預購或發售後，應該很快就可銷售一空並顯示更久的出貨時間。但郭警告，如果沒有出現這種情況，則代表Vision Pro可能需要更長的時間才能取得成功，這將不利於Apple及其供應鏈公司的短期股價表現。

郭指出，新鮮感退潮後的需求熱度能否持續更為重要，而這將取決於Vision Pro的產品定位與關鍵應用是否清楚與正確。他認為，Vision Pro的市場反應，將可幫助Apple迅速決定接下來的新機型計劃，為今年的觀察重點。