瑞士百達：今年全球經濟增長料降至2.8%　美放緩至0.8%

瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東表示，目前各經濟體為避免嚴重衰退而步履維艱，環球將迎來「微妙平衡的一年」，全球經濟增長預計將大幅放緩，全球GDP增速將從2023年的3%，降至2024年的2.8%。發達經濟體是導致全球經濟增長勢頭疲弱的主要原因，而新興市場應會保持較強的韌性，其中除日本外的亞洲市場可能是主要貢獻者。

他又預計，美國經濟將在2024年上半年出現兩個季度的萎縮後才復甦，實際GDP增速將從2023年的2.4%，放緩至2024年的0.8%。歐洲經濟整體可避免發生嚴重衰退，經歷年初的停滯後，將在下半年逐步復甦，料全年GDP平均增長率將從去年的0.5%升至0.6%。中國方面，儘管經濟仍面臨房地產市場的結構性不利因素，政府的刺激措施應能幫助經濟獲得動力，並實現4.7%的增長。

與此同時，該行預計美國和歐洲的通脹率都將放緩，年底歐洲通脹率為2.4%，美國則為2.8%。隨着通脹放緩，聯儲局、歐洲央行和英倫銀行都將在6月開始放寬政策利率，其核心預測是至今年底，聯邦基金利率將維持在4至4.25%的水平，較當前水平下降125個基點。另認為明年歐洲央行的存款利率將下降100個基點至3%。

他指，隨着大多數發達市場的通脹進一步放緩，預期央行將從2024年年中開始降息，今年固定收益資產將比股票更具吸引力，認為現時是從現金轉向期限較長的債券的好時機。