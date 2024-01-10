藥明生物預告投行活動噏乜　大幅調高今年新項目目標

該企稱，周四(11日)將出席第42屆年度摩根大通醫療健康大會，提到2023年新增132個項目，項目總數達到698個，其中包括9個第III期及商業化「贏得分子」項目， 以及24個CMO(藥物代工)項目，CMO項目的增加將進一步提升公司近期收益。透過「跟隨分子」 策略以及提升建立多個技術平台，公司有信心在2024年繼續「實現穩健增長」，並對未來充滿信心。

愛爾蘭基地今年就收支平衡

通告附上PowerPoint，提到新增項目於去年首季後觸底回升，2023年「非新冠新增項目數創歷史新高」。該企稱，新增項目去年首度受生物科技融資放緩影響最大，但次季以來已開始復甦，「下半年強勁恢復」。新增項目約55%來自北美市場，而且中國區新增項目數佔比大幅反彈至25%，藥物開發業務增長強勁，項目數漲勢「喜人」，同時把2024年新增項目數目標由80個提升至110個。

該企續稱，預計愛爾蘭廠房今年實現收支平衡，比原定計劃提前一年，70%的項目通過「贏得分子」簽定，且大部分都是已上市的重磅藥物，「愛爾蘭模式可以復制到其他基地，保證海外高效運營」。

現時每年有望貢獻2億美元以上商業化生產收入的項目有7個，1億至2億美元的有10個，5,000萬至1億美元的有8個。