道期牛皮 油價及比特幣向上

美匯指數報102.235；港匯見7.8188；離岸人民幣(CNH)報7.1832；美元兌日圓報144.91；歐元處1.0942；英鎊報1.2708。金價報2,034.43美元。油價微升，布油報77.76美元，紐油處72.44美元。比特幣升至45,703美元。道指期貨跌37點。

焦點數據：

20:00 美國抵押貸款市場指數

23:00 美國去年11月批發庫存

23:00 美國去年11月批發貿易

-南方東英富時美國國債20年+指數ETF在港上市。

●滬深三大指數向下。滬綜指收報2,887點，跌15點或0.54%。

-高盛料今年MSCI中國指數升17%，具3大投資主題。

-傳內地要求銀行險企審查網路和資料安全。

香港經濟：

●港大鄧希煒：港元繼續與美元掛鈎利大於弊。

●王于漸：目前加稅恐礙港發展，未來醫療開支增幅驚人。

●許正宇：已採取措施建平台助伊斯蘭債券發行。

外地經濟：

●瑞士百達：今年全球經濟增長料降至2.8%，美放緩至0.8%。

●世界黃金協會：全球黃金ETF連續7個月走資。

●米價勢再升！泰國15年新高，印度出口限制難撤銷。

●滙豐：市場過度押注聯儲局減息，金髮女孩現象或逆轉。

●南韓上月失業率3.3%高於預期，近兩年來最高。

●世銀調低今年全球經濟增長預測至2.4%，中國削至4.5%。

企業消息：

●傳內地喪拆舊遊戲機求英偉達GPU，為開發AI續命。

●蘋果Vision Pro開賣在即，最強分析員點睇銷情？

●Michael Kors母企Capri插水，債王格羅斯未驚過仍押注併購。

●阿克曼提名4校友爭哈佛校董會席位。

●國產受捧！通用汽車在華銷量14年來首次低於美國。

●行業出現劇烈變化，貝萊德將裁員600人。

●美SEC指帳戶被盜用散「流料」，比特幣跌穿4.6萬美元。

●亞馬遜Twitch傳大裁員35%，涉500名員工，高管相繼跳船。