競委會夥內地當局發布《指南》　助企業採取合規措施

競爭事務委員會今日(10日)與廣東省市場監督管理局共同發布《粵港企業競爭合規指南》，以協助在粵港澳大灣區營運的企業，尤其是中小企，認識及理解香港及廣東兩地的競爭法制度，並採取相應的合規措施，提升內部風險評估，加強守法能力。

隨着大灣區地區的融合及深化合作，內地和香港之間往來緊密，區內的經貿活動日益頻繁，更多的香港企業在內地發展，而不少內地企業也有跨境業務觸及香港市場。由於內地和香港分屬兩個不同的司法管轄區，實施不同的競爭法律制度，相關企業需要認識及了解，以符合兩地法規的要求。

競委會與廣東市監局遂基於過往的執法及倡導工作經驗共同編撰《指南》，介紹香港的《競爭條例》及內地的《反壟斷法》，包括法例的主要內容、執法機制及違法後果，以及一些中港用語差異等，並就粵港企業的競爭合規管理作出多項建議，亦列舉了兩地競爭法案例，內地有12個，沒有阿里巴巴一案，但有提到不准虎牙和鬥魚合併，科企也不特別多。

《指南》提到內地《反壟斷法》第56條規定︰「經營者違反本法規定，達成並實施壟斷協議的，由反壟斷執法機構責令停止違法行為，沒收違法所得，並處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款，上一年度沒有銷售額的，處500萬元人民幣(下同)以下的罰款；尚未實施所達成的壟斷協議的，可以處300萬元以下的罰款。經營者的法定代表人、主要負責人和直接責任人員對達成壟斷協議負有個人責任的，可以處100萬元以下的罰款。」