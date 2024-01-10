小米聚焦首款車SU7　未來數年沒有增程車型

小米指出，在過去13年，於消費電子行業積累的大量技術和經驗，和對軟硬件融合的深刻認知，可以很好應用在智能電動汽車上。同時，小米汽車並不是零基礎出發的。過去10年，小米在智能汽車產業鏈上也有非常完善的布局，投資超過100家相關的公司。

該公司指出，智能駕駛是一個長期投入的技術，從一開始就決定智能駕駛全自研。第一期總投資33億元人民幣(下同)，目前已追加到47億，未計入集團AI平台研發資源和工程師團隊，智能駕駛團隊規模已超過1,000人，投入測試車輛逾200輛，目前測試里程已超過1,000萬公里。

在安全性方面，小米內部進行了41項的碰撞測試，完全覆蓋了C-NCAP2024、E-NCAP2023、C-IASI2023三大標準，三大標準下均取得最優等級成績，甚至進行的很多測試都是超越現有碰撞標準的。例如追尾後碰國標是50km/h碰撞，而小米採用的是超過現有最嚴格美國標準的90km/h 70%偏置碰撞。此外，小米SU7配備了7個安全氣囊，包括2個2.04米超長側氣簾，保護前後排乘客。