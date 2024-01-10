汪敦敬：2024年港樓有5個值得關注因素

今年是筆者連續第十七年撰寫樓市忠告，以下5點特別值得留意：

(1)資金氾濫其實更趨嚴重

人人浸淫在悲情之中，卻忽略了另一財富實力變得空前強大！這就是現金流日益「爆棚」了！截至11月份的中國M2創新高！達291.2萬億元人民幣！是美國的2倍！而香港的11月份的M3也破了新紀錄！逾17萬億港元！

(2)息口走勢改變大局

人們只留意供樓的按揭息率，但入市買樓有壓力測試及入息比率，供樓上的負擔因加息增加，但不會有結構性改變。過去兩年，高存款利息配合低通脹將市場近4萬億港元資金凍結在銀行體系內，市民增加定存雖擁有不錯收益，但隨着有關因素的改變，空前龐大的購買力將做新的決定去改變大局！

(3)租金走勢是市場的最重要關鍵

收租是房地產的最可靠價值！住宅租金並不會因為樓價過高或過低而盲目追隨！現時樓價下跌，租金仍然繼續上升，這正正是一個重要啟示！筆者認為住宅租金在2024年會繼續上升，而租金回報率也日益吸引！

(4)悲情不會長期蹂躪香港

市場的確經常受負面情緒影響短期運作，但絕少影響長遠趨勢，雖然2023年的悲情好像摧毀了一切，令人們跌入「長遠低迷的錯覺」中，所謂悲情其實並沒有影響市場的結構，因此亦不應該影響市場的長遠發展！

(5)市場走勢已不是由市場因素決定

當下是一場世紀金融大戰，但大多數人其實都不知道這場仗是如何去打的，但肯定的是：不同的市場因素都成為了戰場上的武器，包括息口、匯價、資金流、通脹、物價、好淡倉，甚至資訊、價值觀和言論！消費者應量力而為、根據自己的需要去獨立思考，市場資訊充滿虛假不應該盲目追隨附和！