英偉達有幾受歡迎？港上市公司都掃嚟當係寶

企展宣布，上周四(4日)至本周二(9日)期間在公開於市場斥約348.68萬美元(約2,716.23萬港元)(不包括交易成本)購買合共7,207股英偉達。考慮到英偉達於2023年12月的股價表現，認為收購事項是具有吸引力的投資，而且能為公司帶來更高的回報。

腦洞科技則於周二(9日)港股收市後接力入貨，以約50萬美元(約360萬港元)(不包括交易成本)購入890股英偉達。該企稱讚︰「英偉達是美國領先的高端圖形處理單元(GPU)製造商。董事會對英偉達的財務表現及未來前景持正面看法。」

集團認為購入英偉達股份乃是購入具有吸引力投資的良好機會，可藉高質素資產擴大其投資組合，並將提高集團投資回報。

腦洞科技主要從事半導體製造及買賣、寬頻基礎設施建設，以及為智能場域應用程式(包括智能家居、智能園區及智能社區)提供綜合解決方案。翻查港交所過去1個月的公告，這家公司於美股市場頗為活躍。

該企周三同時公布進一步減持DraftKings來買英偉達。DraftKings是一家數碼體育娛樂和遊戲公司，提供網上體育博彩、在線賭場和每日夢幻體育產品，以及體育博彩零售、媒體、其他消費產品和NFT生態系統，提供精選的初始NFT開放，並允許擁有者投放他們的NFT進行銷售。