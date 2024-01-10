漢國置業夥建業實業以4239萬購大阪酒店

The Bauhinia Hotels Group Japan 3乃根據TK安排而成立，由合營公司單獨出資及控制，而合營公司則由Best Range Global(漢國之直接全資附屬公司及建業之間接非全資附屬公司)擁有60%之權益。

賣方為一間於日本註冊成立之公司，主要在日本從事房地產投資及資產管理。其由飛鳥井晴彩全資實益擁有，彼為專業物業投資者。

該物業位於日本大阪市浪速區敷津東二丁目5番18號地塊。其為一幢9層高之酒店樓宇，總建築面積約為1,042平方米，包括48間酒店客房。該物業將於收購事項完成後空置交付，而合營公司計劃於收購事項完成後進行翻新，其後將該物業出租予日本一家獨立酒店營運商。

根據獨立物業估值師之估值，該物業於二零二四年一月四日的市值為11.00億日圓(相當於約5,940萬港元)。預期收購事項將於二零二四年一月三十一日或之前完成。