將軍澳新都城兩房售498萬　4年慘蝕116萬

藍籌屋苑蝕讓破悶局，今年首宗成交即「見紅」。將軍澳新都城兩房單位，成交價498萬元，約4年帳面蝕讓116萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鮑頴鴻稱，灣仔修頓花園低層3室，實用面積約423呎，一房間隔，獲得用家議價後以約575萬元成交，呎價約為13,593元，原業主於2009年10月以約302萬元購入。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角丹拿花園5座高層C室，實用面積約748方呎，套三房間隔，望樓景及山景，叫價1,180萬元，最終減價80萬元，以1,100萬元成交，減幅約6.8%，呎價約14,706元。

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九龍區

●美聯劉志偉指，大角咀港灣豪庭2座中層D室，實用面積約340方呎，兩房間隔，享海景，叫價630萬元，放盤3個月，累減35萬元，最終以595萬元易手，呎價約17,500元，低於市價約5%，原業主於2020年2月以700萬元購入，帳面蝕105萬元。

●利嘉閣李嘉輝稱，黃大仙現崇山6A座中層B室銀主盤，實用面積約567方呎，兩房間隔，望山景，新買家持有多個同屋苑單位，見上址開價吸引，決定購入用作收租，以800萬元購入，呎價約14,109元，同創2017年後新低價。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳1月錄40宗二手買賣，新都城本月錄首宗成交，單位為2期10座低層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，僅以498萬元易手，呎價約13,719元，原業主於2020年5月以614萬元購入，約4年帳面需蝕讓116萬元。

●香港置業范文濤指，將軍澳嘉悅1座低層B室，實用面積約343方呎，一房間隔，以575萬元放盤兩星期，即吸引區內客洽詢，經議價後業主減價7萬元，以563萬元售出，呎價約16,414元。

●利嘉閣梁木勇稱，將軍澳帝景灣3座低層D室，實用面積約541方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為外區上車客，單位原先開價968萬元，最終以803萬元售出，呎價約14,843元，原業主於2020年以約905萬元買入單位。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山迎濤灣2座高層G室，實用面積約515方呎，兩房間隔，享山景，放盤1年，原先叫價690萬元，減60萬元，最後以630萬元成交，減幅約8.7%，呎價約12,233元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山嘉華星濤灣1座高層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，享海景，放盤3個月，叫價780萬元，減12萬元，以768萬元獲承接，減幅約1.5%，呎價約14,884元，原業主於2020年11月以820萬元購入。

●中原徐可志表示，馬鞍山翠擁華庭15座中層B室，實用面積約765方呎，套三房間隔，望園景，最初開價830萬元放售，最新以796萬元易手，呎價約10,405元，新買家為換樓客。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區1月暫錄約23宗二手買賣，按月增約五成，馬鞍山中心4座中層H室，實用面積約522方呎，三房間隔，叫價約725萬元，日前議價後以600萬元易手，呎價約11,494元，累減125萬元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城47座低層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，放盤3日，開價430萬元，累減22萬元，減幅約5.1%，以408萬元成交，呎價約13,421元。

●中原林志明指，沙田及大圍1月暫錄約22宗二手買賣，按月增約兩成，其中沙田帝堡城1座中層B室，實用面積約836方呎，套三房間隔，開價約1,020萬元，日前議價後以958萬元易手，呎價約11,459元。

●美聯黃國輝表示，沙田河畔花園D座極高層1室，實用面積約269方呎，兩房間隔，單位先前以390萬元放售，獲內地優才買家議價20萬元，以370萬元承接，呎價約13,755元，原業主2020年以478萬元購入，帳面蝕108萬元。

●利嘉閣黃靜顏指，上水龍豐花園B座高層4室，實用面積約312方呎，兩房間隔，叫價520萬元，終以300萬元成交，為近數年低位，呎價約9,615元，原業主於1992年以約123.8萬元買入，帳面獲利逾176萬元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門居屋置樂花園8座低層A室，實用面積約449方呎，兩房間隔，附裝修，原業主願意調整價格，累積減價35萬元，已補價自由市場以325萬元獲買家購入自住，呎價約7,238元。

●美聯顧耀彬指，屯門邁亞美海灣4座高層B室，實用面積約643方呎，區內用家見單位有露台，並享有全海景及基本裝修，議價後以636.8萬元承接，呎價約9,904元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋悅湖山莊13座中層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，原業主增加議幅，累積減價達37萬元，新買家於已補價自由市場「一筆過」以463萬元即睇即買，呎價約7,874元。

●利嘉閣王梓岐稱，東涌東環5B座低層9室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望內園景，有原裝家電，以518萬元成交，呎價約11,092元，原業主於2015年以約446.3萬元買入，轉手帳面獲利72萬元。

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