財庫局陳浩濂：續推政策吸家辦信託來港

港府去年3月發布的《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席活動時表示，正落實宣言中的政策措施，並將繼續推動政策，吸引家族辦公室和信託基金來港，將香港建立成國際慈善中心。同時希望為全球家族辦公室和慈善家提供慈善資金調配服務，讓香港、內地以及世界各地受益。

他指出，政府於去年12月公布「新資本投資者入境計劃」的詳情，目標在今年上半年內盡快推出「新計劃」和接受申請，將透過「新計劃」吸引資產擁有人在香港落戶，並透過調配和管理財富，發掘本港多元的投資機會，同時有助加強香港資產及財富管理、金融及相關專業界別的發展優勢，且為業界服務鏈的各個環節帶來更多商機和高質量就業機會。

財庫局與投資推廣署將於今年3月在香港舉辦第二屆「裕澤香江」高峰論壇。陳氏指，這將是一個重要的平台，為家族辦公室提供交流和合作的機會，進一步推動香港家族辦公室業務的發展。港府未來會繼續推動和深化政策宣言中的措施，其中包括推廣香港的藝術品市場，及繼續籌備未來機場的藝術品存儲設施，讓將資產投放在藝術品的全球家族辦公室，在香港日益興旺的藝術生態圈中受益。

他又提到，去年投資推資署的FamilyOfficeHK專責團隊收到數百間家族辦公室查詢到港落戶的配套和情况，當中超過100間家族辦公室表示正準備或已決定會在港設立或擴展業務。