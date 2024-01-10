地產商加緊減價清貨 觀塘特色戶較3年前同類平3成沽
2024年01月10日 21:35
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發展商加大力度減價清貨尾，分兩期發展的觀塘項目，自2018年起底開售，周三(10日)至今累出全盤最後1伙，惟單位呎價較同類戶於2021年高位回落近三成。黃大仙全新盤繼續收票，市場消息指，5日內累收近千張入票。
●觀塘凱滙最後1伙售4,020萬元 呎價較同類戶回落近三成
信和置業(00083)等合作發展的觀塘凱滙，周三(10日)沽出全盤最後1伙，以4,020萬元連兩個車位沽出第1期的第1座50樓A室頂層特色戶，實用面積1,543方呎為全盤最大，四房間隔，客飯廳外連142方呎平台，內置樓梯通往1,347 方呎天台，呎價約26,053元，料較同類特色戶3年前回落近三成。
●長沙灣悅雅最後1伙557萬元沽 全盤套現逾5億
雅仕圖遠東置業旗下長沙灣悅雅，新近沽出全新最後1伙，以557萬元售出連平台特色戶。全盤104伙，由2018年1月發售至今，歷時6年完成銷售，套現逾5.1億元。上述單位為17樓C室，實用面積311方呎，採兩房間隔，連71呎方平台，最新成交呎價約17,910元。資料顯示，該單位早於2018年最初以價單形式推出，當時折實售價逾930萬元，現時做價較之平約四成。
●黃大仙薈鳴5日內累收近千張入票
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，將於周六(13日)首輪發售165伙。市場消息指，5日內累收近千張入票，超額認購約5倍。項目今日下午6時截票。
●旺角ONE SOHO一房連天台戶呎價約23,661元
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，周三(10日)以707.47萬元售出29樓B6室，實用面積299方呎，一房間隔，連113方呎天台，呎價約23,661元。
●大埔白石角朗濤兩房售1,609萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周三(10日)招標售出第1座5樓D室，實用面積753方呎，兩房連儲物室間隔，成交價1,609.6萬元，呎價約21,376元。
●長沙灣西洋菜北街曉柏峰增長成交價付款計劃
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周三(10日)更新價單，增設3個成交期較長的付款計劃，包括享8%折扣的「280天現金付款計劃」、享7%折扣的「280天優惠第二按揭付款計劃」及享6%折扣的「280天優惠按揭付款計劃」，成交期較原有100天的付款計劃長。該盤亦落實周日(14日)發售起6伙，折實價由422.28萬元起。
●啟德海灣第1期周六新推65伙
由嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，將於周六(13日)作新一輪銷售。發展商表示，最新一張銷售安排主要是補充貨源，當中新推出單位涉及65伙，以兩房單位為主，包括首次推出的第2B座G單位，屬實用面積432方呎的兩房戶，向內園泳池景觀。為配合項目銷售部署，美聯物業公布推出新春置業賀禮優惠。
●油塘蔚藍東岸將待現樓形式再重售遭取消交易單位
五礦地產(00230)旗下將近入伙的油塘蔚藍東岸，由11月初至今約兩個月累計錄得27宗同類個案。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，項目於去年12月底已取得滿意紙，會在本月底或之前發出成交通知書，預計大部分買家的成交日期為農曆新年或之前。而近月終止交易的單位，將於取消手續完成及項目現場工程完善後，再連同其他未售單位以現樓形式重新推出，屆現將開放現樓示範戶。
●黃竹坑站港島南岸第2期揚海周日重售兩伙取消交易單位
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周三(10日)錄得兩宗終止交易個案，涉及的總成交金額為3,365.55萬元。發展商上載最新銷售安排，將於周日(14日)重售該兩個單位。涉及的單位包括1B座22樓F室，實用面積464方呎的兩房戶，原本於2021年9月以1,628.43萬元售出，當時呎價約35,095元。