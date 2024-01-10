地產商加緊減價清貨　觀塘特色戶較3年前同類平3成沽

發展商加大力度減價清貨尾，分兩期發展的觀塘項目，自2018年起底開售，周三(10日)至今累出全盤最後1伙，惟單位呎價較同類戶於2021年高位回落近三成。黃大仙全新盤繼續收票，市場消息指，5日內累收近千張入票。

●觀塘凱滙最後1伙售4,020萬元 呎價較同類戶回落近三成

●長沙灣悅雅最後1伙557萬元沽 全盤套現逾5億

雅仕圖遠東置業旗下長沙灣悅雅，新近沽出全新最後1伙，以557萬元售出連平台特色戶。全盤104伙，由2018年1月發售至今，歷時6年完成銷售，套現逾5.1億元。上述單位為17樓C室，實用面積311方呎，採兩房間隔，連71呎方平台，最新成交呎價約17,910元。資料顯示，該單位早於2018年最初以價單形式推出，當時折實售價逾930萬元，現時做價較之平約四成。

●黃大仙薈鳴5日內累收近千張入票

●旺角ONE SOHO一房連天台戶呎價約23,661元

●大埔白石角朗濤兩房售1,609萬元

●長沙灣西洋菜北街曉柏峰增長成交價付款計劃

●啟德海灣第1期周六新推65伙

●油塘蔚藍東岸將待現樓形式再重售遭取消交易單位

●黃竹坑站港島南岸第2期揚海周日重售兩伙取消交易單位