東方日報B1：港大預警！本地今季GDP恐僅增2.1%

香港疫後經濟復甦不似預期，香港大學首席副校長、經濟學講座教授王于漸表示，香港作為一個高度開放的經濟體，今年外部環境差，香港經濟增長亦不太樂觀。港大預測香港今年首季實質生產總值(GDP)按年增長，由去年第四季的4.5%，放緩至2.1%，主要是利率高企打擊消費及投資意欲，引發環球經濟放緩。

現時市場樂觀看法主張美國聯儲局年中減息，甚至最快3至4月便減息，但王于漸自言他較不樂觀，因為美國貨幣供應已收縮20多個月，形成通縮壓力，不能保證美國經濟能否軟着陸，歐洲情況恐怕非常惡劣，相信環球經濟不確定性高企下，香港經濟增長不太樂觀。

不過，他又說，本港勞動市場緊張、失業率偏低，若內地政策進一步放寬，讓消費意欲回升，香港有望受惠內地經濟環境恢復。王又提及，政府對樓市「減辣」後，私人住宅流通量依然不足，當經濟環境不好，本港樓市亦難以回春。港大預期，今年上半年香港經濟增速將較緩慢，全年則預期增長介乎1.9至2.7%。

市場有聲音建議港府開徵陸路離境稅、資本增值稅等，解決目前港府面臨的財政問題，王于漸認為，香港市場高度開放，人才及資金高度流通，在現在經濟不佳時增加稅種，對營商環境、對資金或人才的吸引力皆不利。全球很多地方下調稅率，香港現在加稅反而是「逆水行舟」，不利香港發展。

王又警告，香港醫療支出未來的增幅一定很厲害，香港需仔細思考醫療支出如何融資，這問題比起房屋及貧富懸殊問題還要嚴重。

港大公共衞生學院院長兼臨床教授貝大為補充，未來5年香港醫療衞生開支的增長速度預計將持續高於本地生產總值的增長速度，進一步擴大醫療衞生在整體經濟中的比重。眼下的當務之急是商討醫療衞生體系的最佳方案，以應對人口高齡化和不斷增長的醫療衞生開支，同時避免公共醫療衞生服務退步。若對改革躊躇不決的時間愈長，難度就愈大。

香港與內地通關邁向一周年，疫後社會逐步復常，但隨之衍生的港人跨境消費熱潮讓本地旅遊業界頭痛。港大經管學院副院長(對外事務)鄧希煒指，成本高企一向是香港服務業面臨的短處，香港直接與鄰近「價廉物美」的地區競爭是沒有可能，直言香港市民正在用腳投票「北上消費」，香港旅遊業競爭力需要大大提高。

他建議，本港找有特色的旅遊項目，趁重要商業會議舉辦前後，由政府、公營機構牽頭舉辦高增值娛樂項目，例如香港國際七人欖球賽，吸引旅客多留幾日及花費，從而帶動經濟。