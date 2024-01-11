內銀續面臨資本壓力　中小行急需化解

國際評級機構惠譽表示，最新中國銀行業壓力測試結果顯示，雖然各銀行在抵禦外部衝擊的能力上存在顯著差異，但預期整個行業今年仍將面臨持續的資本壓力，預計較弱勢的中小型銀行今年需要加快風險化解，包括加快降低不良貸款率及補充資本等，並要更堅定地實施金融體制改革，以集中監管及降低系統性風險。

惠譽預期，所有大型國有銀行及大多數惠譽評級的股份制商業銀行，仍有能力抵禦輕微的經濟衝擊，而壓力測試顯示，在經濟溫和下滑的情況下，19家D類系統重要性銀行的平均資本充足率將從去年底的16.3%，下降到2025年底的14.5%。

另一方面，上海市人民政府辦公廳發布《關於進一步促進上海股權投資行業高質量發展的若干措施》，旨在通過引導保險資金加強機制創新和產品創新，推動上海股權投資行業的高質量發展。根據措施，保險資金將採取逐步擴大投資比例等方式，與上海市優質股權投資機構合作，以加大對該市重點產業和硬科技領域的投資力度。同時，研究提高保險資金所投創業投資基金對單一創業企業的出資比例上限。該措施還支持企業年金、養老金等長期資金按照商業化原則投資股權投資基金。通知並提出，推進創業投資行業稅收優惠政策落地。