【主動拆彈】龍湖萬科齊創52周低 擬主動交代償債計劃
2024年01月11日 02:00
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正當內房危機重災區中國恒大(03333)還在反駁沽空機構GMT上月的指控，兩家相對穩健的同業龍湖集團(00960)和萬科企業(02202)則主動聯絡債主交代今年會如何償還債務，可惜兩企股價昨日照樣創52周新低。
萬科去年曾「股債雙殺」，據報公司日前告訴債權人，準備以手頭現金及賣樓所得資金償還一筆3月到期，本金6.3億美元的票據，並從境外銀行借錢償還5月到期、本金14億元(人民幣‧下同)的點心債，以及6月到期、本金6億美元的債券。龍湖則向債權人通報，擬今年發行由中債公司擔保的債券，同時尋求更多銀行貸款，目標是每年向銀行抵押商用物業，按50%貸款比率借100億元。
世茂去年銷售額瀉五成
房企銷售數據則繼續「鬥慘」，世茂集團(00813)上月合約銷售額約28.1億元，按年瀉60.02%，對應銷售面積及每方米平均售價分別按年跌59.94%及11.38%；全年累計合約銷售總額約428.2億元，跌49.49%，對應銷售面積及均價分別跌45.16%及9.74%。
曾獨創「蒜頭當首期」的建業地產(00832)上月售樓面積按年減半，全年累計挫38.9%，對應建築面積按年跌36.9%。禹洲集團(01628)上月及全年合約銷售金額分別按年跌66.55%及49.9%，均呈「價量齊跌」。
摩通：中植未掀系統風險
就大型影子銀行中植集團破產，券商摩根大通估計，大部分損失都由企業和富戶承擔，不會引發系統性風險，或危及地方政府融資平台(LGFV)，但會令銀行非利息收入受壓，長遠則會使富戶和企業從這些影子銀行轉投國營銀行的理財服務。