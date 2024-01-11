【主動拆彈】龍湖萬科齊創52周低　擬主動交代償債計劃

萬科去年曾「股債雙殺」，據報公司日前告訴債權人，準備以手頭現金及賣樓所得資金償還一筆3月到期，本金6.3億美元的票據，並從境外銀行借錢償還5月到期、本金14億元(人民幣‧下同)的點心債，以及6月到期、本金6億美元的債券。龍湖則向債權人通報，擬今年發行由中債公司擔保的債券，同時尋求更多銀行貸款，目標是每年向銀行抵押商用物業，按50%貸款比率借100億元。

世茂去年銷售額瀉五成

摩通：中植未掀系統風險

就大型影子銀行中植集團破產，券商摩根大通估計，大部分損失都由企業和富戶承擔，不會引發系統性風險，或危及地方政府融資平台(LGFV)，但會令銀行非利息收入受壓，長遠則會使富戶和企業從這些影子銀行轉投國營銀行的理財服務。