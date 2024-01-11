【東方日報產評】港重塑經濟模式　翻身得北望神州

2024年開局以來，港股7個交易日全部低收，就連升幾十點的粉飾工夫都省下，反正弱勢難改，市場信心疲弱。基本上，香港經濟正在轉型，有別於過去與環球景氣高度關連，如今更大程度視乎中國經濟。中國資產一日未見底回升，整體香港經濟和資本市場表現都會繼續浮沉等運到，加上本地樓價同處下跌周期，致令春節前後的消費景氣難以樂觀。

香港作為國際都會，過去景氣與環球景氣高度關連，資本市場亦然。不過，近年美股一直領跑，就連金融業起步相對慢的印度，以及沉寂了數以十年計的日本股市都成功吸金，以升市示人。偏偏港股就一潭死水，至今未見轉機，正正說明香港經濟景氣模式已變，由過去與環球高度連繫，轉變為更大程度與內地這單一市場的景氣連接。由於去年走出疫情後，內地經濟復甦未盡人意，製造、出口貿易、服務、消費、金融、房地產、科技等範疇都面對嚴厲監管、債務危機和國際地緣政治風險等不明朗因素，中國資產估值低迷，致令香港亦動彈不得，港股只有一個方向，就是「跟跌」。

看通這個轉變，就明白香港經濟要走出低谷，並不是要看環球經濟景氣，而是要看內地經濟何時才能恢復興旺。可內地經濟何時才能走出低谷，香港既沒有水晶球，籌劃自身發展的主動權和靈活度也與以往不同，如今首要看的不是香港自身體制就能決定，得看內地，結果凡事只有呆呆地等，無論產業政策、整體經濟發展，都得看內地動靜。

早在疫情期間，香港經濟變化已露端倪。疫情時香港得跟緊內地的「清零」防疫步伐，而與國際市場脫節，由於當時不知道內地何時才結束防疫限制，致香港本身難以及早籌劃推動國際航空運輸正常化時間表，致人力資源流失，航空業恢復輸給同處亞洲的競爭對手新加坡。至今香港第一大航空公司仍因人手問題而要取消大量航班，這些後遺症一直影響香港的發展步伐，且也難以估量何時會見盡頭。

中美兩大國世紀博弈，歷史背景下香港必得選邊站，就是跟緊國家戰略發展，毋庸置疑。在這背景因素使然下，比如全球貨幣市場正在革新，數碼化、去美元化，協助人民幣國際化就成為香港金融業一大重任；中國與更多非美體系貿易夥伴如東盟、中東國家建立連繫，香港可為這些經濟體及企業提供服務支援。這發展方向基本確立，也意味香港的國際金融中心角色在重塑，發展路向更多取決於中國的外部連繫。

如是者，美資淡出香港資本市場，股市大洗牌，成交淡靜，表現疲弱，也許都是香港經濟重塑的一部分。香港資本市場已由過去外資主場變成內地主場，如今只待內地經濟重新出發，資本市場改革開放站上新台階，港股始有望出生天。但這非但受內地因素影響，也受國際地緣政治形勢左右，變數甚多，難料在甚麼時點出現轉機，且伴隨而來是一些前所未有的挑戰。香港只有作最佳準備，堅守信念，靜候黎明到臨。