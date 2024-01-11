鄧建初：美股位高勢危　港股有冇機會大升？

一般而言，股市於極高位忽上忽略，短期內多會出現回吐或見頂回落，美股上周之表現正演繹此一模式。箇中原因，應與今年尾美國總統大選有關。

現任總統拜登為求順利連任，在選舉期間，將會製造社會穩定、經濟欣欣向榮的景象。現階段如美股繼續上升，則稍後再往上衝的動力或會大減，不利選情。所以聯儲局配合預先放風，表示今年首季減息行動應會開始。作為經濟寒暑表之股票市場，聞風而動，已預先繼續上升，並連番創出歷史新高。

聯儲局因應局勢變化，只好再使出語言偽術，表明停止加息言之尚早，即使停止，高息仍會維持一段時間等等。債券孳息率馬上掉頭回升，股市應聲下挫，對息口敏感之納斯達克指數從近期高位連續下跌4日，上週六執筆時共跌510點，反映傳統股票居多之道瓊斯工業平均指數稍好，但仍下跌共133點。順藤摸瓜，應是調整過後，年中選舉期間，才將美股再度推高，打造一個歌舞昇平繁華假象。

經過多年演變，恒生指數成分股組合與以往截然不同。本地傳統龍頭地產股影響力變得渺小，取而代之的是內地新經濟股，具有舉足輕重地位。近年內地經濟不景，科網股業績受到拖累，股價大幅插水，恒指從高位33,484下跌至今，跌幅逾49%(以5/1/2024的16535計算)。寫到此處，初哥不禁感嘆，為何恒指服務公司總喜歡在眾多新經濟股於高位時將其加入為恒指成分股，大戶只舞動數隻，便可以將被視為香港信心指標之恒指推跌至如此境地。此外，增加太多成分股，亦會分薄實力股上升的潛力。

港股被蹂躪了一段長時間，根據「鐘擺理論」，跌至低殘之新經濟股，往後大跌空間有限；而恒生指數低位14597料不容易跌穿，今年展望應有大反彈。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)