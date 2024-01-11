施羅德投資：利率見頂　重新布局債券

近期金融市場轉變反映利率即將見頂，現在是重新布局政府債券的時候嗎？從歷史角度來看，現在可能是將現金投放於政府債券的最佳時機。近期金融市場的變化反映利率有可能出現變動，目前有幾個具說服力的理由，支持投資者重新考慮買入政府債券。

首先，經歷過去具挑戰的數年年後，無論是與過往價格相比，抑或是相對於股票等其他資產類別而言，政府債券目前的估值處於偏低水平。事實上，美國國債現已回落至環球金融危機前的水平。

政府債券收益跑贏現金

票面利率上升，導致政府債券多年以來首次能夠真正替代股票及其他收益類資產。除了債券孳息率水平，較高的票面利率(或收益)能夠為投資者帶來一定的避險作用。政府債券回報是由價格及收益兩部分組成，因此較高水平的穩定收益，反映在總回報受到損失前，投資者有能力承受更大的價格貶值風險。

其次，由於政府債券對通脹及利率變化較為敏感，因此環球宏觀經濟環境變化是影響政府債券走勢的主要因素。通脹及利率持續出現令人鼓舞的消息，有助消除政府債券近年來面臨的兩個主要阻力。

目前的基準預測是環球經濟有望實現「軟着陸」，但亦留意到愈來愈多的預警信號顯示，經濟「軟着陸」可能會更為困難，這將促使環球央行再度放寬貨幣政策，惟並不代表下一輪減息周期即將出現，同時留意到金融市場開始消化這些消息時，將會為政府債券帶來額外支持，這亦意味着存款利率即將下降，從而令現金的吸引力明顯減少，而那些持有短期定期存款的投資者將會面臨更高的再投資風險。

更重要的是，投資者毋須等待環球央行放寬貨幣政策才能投資於政府債券。隨着經濟增長逐步降溫和通脹放緩，以及大多數已發展國家央行的加息周期接近尾聲，從歷史角度來看，現在往往是債券投資產生最豐厚回報的時候。事實上，有證據顯示，在加息周期內最後一次加息後的一段時間，政府債券的表現持續優於現金。

有效分散股票投資風險

再者，從歷史角度來看，政府債券與股票呈反向關係，這反映當股票回報率為負數時，政府債券回報通常為正數，反之亦然。然而，在利率上升期間，兩者更有可能呈正向關係。近期，由高通脹驅動的加息周期影響了這種正常關係，並導致債券和股票的關聯性出現轉變。

儘管如此，有迹象顯示政府債券與股票有望恢復傳統的反向關係。在失業率開始上升時(就如目前市場情況)，股票與債券的關聯性往往會轉趨負面，這是由於環球央行可能會透過減息作為回應。如果這個趨勢持續，政府債券將會再次帶來良好的分散投資作用。

雖然政府債券持續面臨挑戰，但當中仍蘊含投資機遇，龐大的資金供應以滿足各地政府的支出需求，加上實施量化緊縮，導致某些金融市場面臨阻力。然而，採取積極的政府債券投資方法，並運用各種方式來提高回報的情況下，這些挑戰亦可能帶來機遇。