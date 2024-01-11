道指升170點　油金低收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，報102.35；港匯見7.8191；離岸人民幣(CNH)報7.1834；美元兌日圓處145.71；歐元報1.0974，英鎊報1.2745。金價處2,025.51美元。布油報76.78美元，紐油報71.28美元。比特幣升1.3%，報4.67萬美元。道指期貨輕微向下。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水10點。

●道指收報37,695點，升170點或0.45%；標指收報4,783點，升26點或0.57%；納指收報14,969點，升111點或0.75%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,123點，升26點或0.16%。

●1月恒生指數夜期收報16,150點，跌4點，高水53點，成交11,851張。

●紐約期油收報每桶71.37美元，跌0.87美元或1.2%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.8美元，跌0.79美元或1%。

●紐約期金收報每安士2,027.8美元，跌5.2美元或0.26%。

●英國富時100指數收報7,651點，跌32點或0.42%；德國DAX指數收報16,689點，升1點或0.01%；法國CAC指數收報7,426點，跌不足1點或0.01%。

●美國SEC批准現貨比特幣ETF上市。

●華潤置地上月合同銷售額按年跌57%，全年增加1.9%。

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