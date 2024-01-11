港股升幅擴大　ATMJ領漲　藥明生物飆12%

港股高開後升幅擴大，恒生指數漲近300點，逼近16,400點樓上。國企指數升近百點；科技指數升70點，主板成交280億港元。

大型科網股領漲，美團飆5.5%；騰訊升3%；阿里巴巴升2.5%；京東集團升2.4%；小米集團漲0.7%。攜程逆市跌0.3%。

金融股向好，中國平安升1.9%；香港交易所升1.8%；招商銀行升1.3%；友邦保險升1.1%；工、中、建三大內銀股升0.7%至0.9%；滙豐控股升0.3%。

藥明生物大幅調高今年新項目目標，股價飆12%，是表現最佳藍籌；同系藥明康德亦漲4.7%。其他醫藥股都做好，翰森製藥升1.8%；國藥控股升1.4%；中國生物製藥升1.2%；石藥集團升1%。

【09:20】港股窄幅上落 美團撐市 滙豐偏軟

港股開市靠穩，恒生指數升56點或0.35%，報16,154點；國企指數高開13點或0.24%，報5,434點；科技指數升6點或0.18%，報3,434點。

大型科網股個別發展，美團升1.2%；京東集團升0.9%；騰訊及阿里巴巴升0.1%；小米集團無起跌。攜程跌0.6%；網易跌0.5%；百度跌0.8%。

金融股牛皮，滙豐控股跌0.2%；香港交易所跌0.1%；友邦保險無起跌。