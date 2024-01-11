許繹彬：寄望加快推出股票市場流動性方案

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入2024年初，港股走勢即迎來病入膏肓般的開局，儘管全球主要市場開局均差強人意，但仍見有上有落，並不如港股這樣，每天連一刻向上的動力都沒有，表現日日插水，就算曾出現高開或平開，最終都是低走收場。

除弱勢仍未扭轉外，由首天開局至昨天(10日)計算，已出現七連跌，恒指累挫1,218點，並創下26年以來開局表現最差的紀錄，恒指連同國指及科指再創14個月收市新低。由於走勢疲弱，相信確實未有人敢評估港股何時反彈，連何時喘定亦不敢有任何想像。港股現時岌岌可危，只能在16,000點此等心理關口苦苦掙扎，相信以現行走勢來評估，久守必失的機會可謂高唱入雲，而去年12月低位15,972點，相信支持力度亦欠奉。

筆者認為，港股走勢踏入2024年有如食了瀉藥般，相信主因不單是美國減息預期降溫，還有美國債息反彈、人民幣匯率出現疲弱、內地經濟數據較預期差等，這些耳熟能詳的因素令一直處於捱打狀態的港股繼續不振，投資者可能習以為常，但充斥市場的壞消息「沒有最衰，只有更衰」。

事緣本周初突然傳出內地最大民營資產管理公司中植集團，因負債逾4,200億元人民幣而宣布破產；消息一出，外界均用中國版「雷曼事件」來形容，認為或影響金融穩定性，同時反映內地企業面對經營困難。由於事態嚴重，不期然令投資者聯想到事件會持續發酵，或會牽連甚廣。

筆者表示，即使未來市場繼續憧憬美國聯儲局今年將減息的數據或消息會激活市場，但相信只能令外圍股市呈現反彈；就算內地未來會有降準等措施會出台挽救疲弱經濟，但經濟環境在缺乏實質改善的因素下，中港股市恐怕難有顯著反彈。未有充足資金流入而令成交額有所改善，加上投資者對後市缺乏信心，短期內可能只會採取逢高必沽的投資策略，因而令港股走勢持續出現高開低收的情況，投資者惟有苦守。

去年9月，港府高調成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素作為首要目標，相信是為了盡快挽救低迷的股市，從而帶動經濟反彈。惟小組已成立超過3個月，好像仍未有任何具體方案出台。目前港股市況如此低迷，港府短期內會否有政策出台來挽救港股？在如此困境下，投資者確實會熱切期待。