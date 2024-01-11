咁樂觀？頂尖資管公司入市撐內房 深信行業已觸底
2024年01月11日 10:20
東網電視更多新聞短片
中國房地產行業危機仍未解決，但管理着3,030億美元資產、去年表現超過了97%同行的資產資產管理公司Loomis Sayles & Co.對該行業看法甚為樂觀，稱最近的債務重組安排正在取得成果，隨着市場情緒改善，可帶來快於預期的反彈。
除了Loomis Sayles，另一資產管理公司富達國際(Fidelity)也用行動支持看悄中國房地產的觀點。Eagan的基金一直買入陷入困境的開發商融創中國(01918)的債券，富達在新加坡管理的基金最近也增持了中國國有開發商股票。
Loomis Sayles基金經理Matt Eagan表示，認為中國房地產行業已經觸底，但承認復甦之路還很長。他認為中國無法承受房地產市場的崩潰，相信中央將採取進一步措施重振該行業。
他目前的首選是融創，認為融創可能會增加2倍甚至更高。融創美元債券於2022年5月違約，並於同年11月提出了重組計劃。他另表示看好禹洲集團(01628)。
富達國際駐新加坡基金經理George Efstathopoulos表示，在此輪內房危機中幸存的房企月最終將受益於行業整合，在周期轉變時，股票表現通常領先。