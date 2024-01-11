咁樂觀？頂尖資管公司入市撐內房　深信行業已觸底

中國房地產行業危機仍未解決，但管理着3,030億美元資產、去年表現超過了97%同行的資產資產管理公司Loomis Sayles & Co.對該行業看法甚為樂觀，稱最近的債務重組安排正在取得成果，隨着市場情緒改善，可帶來快於預期的反彈。

Loomis Sayles基金經理Matt Eagan表示，認為中國房地產行業已經觸底，但承認復甦之路還很長。他認為中國無法承受房地產市場的崩潰，相信中央將採取進一步措施重振該行業。

富達國際駐新加坡基金經理George Efstathopoulos表示，在此輪內房危機中幸存的房企月最終將受益於行業整合，在周期轉變時，股票表現通常領先。