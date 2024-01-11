SEC主席強調仍不認可比特幣 女股神：聲明如詆毀加密貨幣

美國證券交易委員會(SEC)批准多隻現貨比特幣交易所交易基金(ETF)上市，不過有「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark Invest)行政總裁伍德(Cathie Wood)接受外媒訪問時表示，對於SEC主席Gary Gensler之後發表的聲明感到驚訝。「他只是詆毀整個加密貨幣領域，我簡直不敢相信。」

Gensler一直公開表示不喜歡加密貨幣，他在周三(10日)聲明中重申，該機構不認可數碼資產。此前，SEC委員以3比2的投票結果，即他及另外兩人選擇批准現貨比特幣ETF上市。

Gensler指，「雖然我們今天批准某些現貨比特幣ETP(exchange-traded product，交易所買賣產品)股票上市及交易，但我們並未批准或認可比特幣。」他提醒，比特幣以及價值與加密貨幣相關的產品涉及無數風險，投資者對此應該保持謹慎。

伍德表示，「這基本上是舊DNA對新DNA進行攻擊。」她又指，外面有很多人感到好奇。Ark與21Shares聯合申請的現貨比特幣ETF已獲批，周四(11日)開始交易。她認為，這為比特幣打開新篇章，並相信他們將透過比特幣ETF可成為前兩名或前三名供應商。