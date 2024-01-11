【產經直播】現貨比特幣ETF美上市 今年必揸虛擬資產？
2024年01月11日 12:03
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回顧2023年，虛擬貨幣龍頭比特幣表現亮麗，累計上漲157%。踏入2024年，繼續迎來好消息，美國證交會周三(10日)發表聲明，批准首批共11隻現貨比特幣ETF上市，預期最快周四(11日)開始交易，刺激比特幣價格向上，以太幣升勢更加凌厲。南方東英比特幣期貨ETF(03066)可吼位買？南方東英以太幣期貨ETF(03068)周四(11日)創新高，料彈力更強？此外，香港證監會上月底發布通函，表示已準備好接受虛擬資產現貨 ETF等基金的認可申請，有意讓香港成為亞洲首個允許虛擬資產現貨ETF上市的市場，此消息又帶來甚麼啟示？會否吸引金融機構赴港申請發行相關產品？
要令投資組合更多元化，可考慮不同資產類別，除了虛擬資產外，債券亦都是選擇之一。美國聯儲局何時減息，以及美國經濟會否陷入衰退，成為投資者今年關心的議題。市場有觀點認為2024年是「債券年」，隨著美國加息周期見頂，料債券價格受惠，在投資組合中必不可少？南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)周三(10日)上市，為香港首隻，可助散戶投資者以較低成本參與美國國債市場？相比在美國上市的同類產品又有何優勢？要注意甚麼風險？
股市方面，港股自今年開局以來表現疲弱，市場對內地經濟及房地產問題的擔憂仍揮之不去，在未有利好催化劑下，恒指在萬六關久守必失？還是仍有值博空間？至於美股，市場關注即將公布的上月消費物價指數(CPI)，通脹反撲風險大不大？一旦3月減息憧憬落空，股市調整有幾深？若想分散地域風險，或可考慮沙特阿拉伯市場，南方東英沙特阿拉伯ETF(02830)由去年底上市至今，已累積不少升幅，前景續看俏？值得作中長線部署？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時30分直播，今集有凱基亞洲投資策略部主管溫傑，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)
南方東英沙特阿拉伯ETF(02830)
南方東英恒生科技指數ETF(03033)
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