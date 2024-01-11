花旗：今年內地經濟平淡　年底恒指目標價19800點

花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達在記者會上「劈頭」便以「平淡」一詞形容今年中國經濟，指是基於他及同事們最近前往北京調研後得出上述結論，並直言若要在股市短炒，宜集中留意揀股票的投資機會。

要留意，劉在記者會上多次強調中央並非不關注內地經濟發展，但提到反貪、意識形態等事項對中央更為重要，並指內地現時雖然經濟增長放慢、但人均收入有所提高，所以中央對此並未抗拒。花旗最新估計內地3大經濟環節，即消費、投資及淨出口的按年升幅為3.3%、1.5%及負0.2%，全年實質經濟增長為4.6%。

至於該行日前發表題為《在環境平庸中摘櫻桃》(Cherry pick amid mediocre environment)的中港股市前景看法，亦顯示他們今年偏好港股多於A股。

花旗給予今年底恒指目標價為19,800點，較現水平有逾20%升幅，主要是基於每股盈利增長(EPS)、廣義貨幣供應M2以及內地用電量3大因素來推算。

劉指，留意M2是因當市場資金較多則會推高估值。隨着市場預期美國減息空間較多，減息之下資金成本較低，公司估值吸引力便會提高，所以企業應可受惠。至於用電量亦較EPS更快看到實際經濟情況，故將相關因素入恒指計算方法。至於該行預期恒指今年每股盈利為升9.4%，估計向下修訂機會仍然較多。

被問到外資對港股取態，他指去年下半年起不少本身留意中港股市的基金經理都轉軚留意日本及印度，的確有資金離開中港股市轉投上述市場，至今趨勢仍然持續，而中美脫鈎亦是熱門話題，故令外資入市意欲審慎。

至於滬深300指數，該行料年底目標價為3,908點，與現價有17%升幅，建議吼歌爾股份、恒瑞醫藥及貴州茅台等。