迅銷上季多賺26.7%　海外UNIQLO溢利增長顯著

季內，迅銷綜合收益總額為8,108億日圓，較上年度同期增長13.2%；綜合經營溢利總額為1,466億日圓，按年增長25.3%。季度所得稅前溢利為1,624億日圓，按年增長28.1%，母公司擁有人應佔季度溢利為1,078億日圓，按年增長26.7%。

以各個事業分部來看，在海外UNIQLO事業分部方面，本財年第一季度收益及經營溢利表現強勁，收益為4,413億日圓，按年增長23.3%，經營溢利為778億日圓，按年增長35.8%。該事業分部旗下包括大中華、歐洲及北美等所有地區均錄得收益及溢利雙雙大幅增長，尤以北美、歐洲地區表現最亮眼。按各個地區而言，中國內地、香港及台灣市場均錄得收益及溢利雙雙大幅增長。東南亞、印度、澳洲地區表現則略遜於原先預期。

GU事業分部方面，第一季度收益為878億日圓，按年增長10.7%，經營溢利為123億日圓，按年增長16.4%。

集團維持去年10月所公布的全年度業績預測不變，預計全財政年度綜合收益總額將為30,500億日圓，較上年度增長10.2%，綜合經營溢利總額將爲4,500億日圓，按年增長18.1%，母公司擁有人應佔溢利將爲3,100億日圓，按年增長4.6%。同時，本財年第一季度綜合業績表現高於預期，12月雖受暖冬影響銷售減緩，預估上半年度整體業績仍可望達成原先預期目標。

另外，集團全年派息亦維持於期初預測不變，預計全年每股股息為330日圓，其中包括中期派息165日圓、期末派息165日圓。