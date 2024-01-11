耀才為機管局債券提供「12免」認購優惠

他指，隨着美國聯儲局預期今年開始減息，本港的定存利率亦近期己有顯著回落迹象，在市場預期利率已經見頂的消息充斥下，機管局所發行的債券有助投資者鎖定未來2年半的肯定回報，因此相信4.25厘息率，定必吸引過去一直在銀行以定期值增的「好息」投資者，轉認購零售債券。

他又指，今次供認購的零售債券，在提早贖回機制方面與過去曾發行的零售債券略有不同，投資者可於每季有權選擇取回本金，而更可獲全數本金和相關應計未付利息，此舉可謂非常靈活，可讓投資者不需承受二手市場折讓價；而機管局零售債是採用每季派息較過去所發行的每半年派息頻密，因此碓實非常吸引。

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