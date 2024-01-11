耀才為機管局債券提供「12免」認購優惠
2024年01月11日 14:39
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香港機場管理局發行50億元零售債券，有券商「出招」吸客。耀才證券(01428)宣布，新舊客戶可即日起可優先認購，並推出「12免」優惠。該公司行政總裁許繹彬表示，由於發行量少，加上港股現貨市場仍在低位徘徊，加上機管局零售債券有保底機制，預期是次認購市場反應會非常踴躍，建議投資者認購10手或以上，並以全家總動員方式認購，增加中獎機會。
他指，隨着美國聯儲局預期今年開始減息，本港的定存利率亦近期己有顯著回落迹象，在市場預期利率已經見頂的消息充斥下，機管局所發行的債券有助投資者鎖定未來2年半的肯定回報，因此相信4.25厘息率，定必吸引過去一直在銀行以定期值增的「好息」投資者，轉認購零售債券。
他又指，今次供認購的零售債券，在提早贖回機制方面與過去曾發行的零售債券略有不同，投資者可於每季有權選擇取回本金，而更可獲全數本金和相關應計未付利息，此舉可謂非常靈活，可讓投資者不需承受二手市場折讓價；而機管局零售債是採用每季派息較過去所發行的每半年派息頻密，因此碓實非常吸引。
耀才12免優惠包括轄免認購利息、按金、認購手續費、暗盤網上交易買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費，以及代收股息手續費。
機管局零售債券(04701)將於1月17日起認購，一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，保證年息4.25厘，於1月25日「截飛」。