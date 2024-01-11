道期漲90點　比特幣升近1%　聚焦美通脹數據

美匯指數報101.997；港匯見7.8182；離岸人民幣(CNH)報7.1682；美元兌日圓報145.38；歐元處1.0982；英鎊報1.2765。金價報2,032.8美元。油價微升，布油報77.15美元，紐油處71.67美元。比特幣升近1%至見46,325美元。道指期貨升90點。

焦點數據：

21:30 美國去年12月消費物價指數

21:30 美國去年12月核心CPI(扣除食品及能源)

21:30 美國首次申領失業救濟人數

●恒生指數全日收報16,302點，升204點或1.3%，主板成交超過937億港元。藥明生物升9%，藥明康德升近7%。

-耀才為機管局債券提供「12免」認購優惠。

-迅銷上季多賺26.7%，海外UNIQLO溢利增長顯著。

-滙豐研究：港寫字樓收租股受三重打擊，空置率20年新高。

-花旗：今年內地經濟平淡，年底恒指目標價19800點。

-藥明生物曾飆近兩成，提升今年新增項目目標。

●滬深三大指數高收。滬綜指報2,886點，升8點或0.31%。

內地經濟：

●瑞銀：內房市場持續低迷打壓消費者信心，料今年消費增長5.5%。

●報告：內地救房市措施或觸及地方政府債務問題。

●法盛：中央救市不夠徹底，內房債務負擔無法全面解決。

●咁樂觀？頂尖資管公司入市撐內房，深信行業已觸底。

●據報遠洋集團尋求4隻人幣債券展期。

●人行據報核准千億人幣房屋租賃團體購屋貸款。

●傳內地正籌備超長期特別國債項目，涉糧食及能源安全。

香港經濟：

●滙豐林慧虹：美國最快年中減息，港息何時降存不確定性。

●瑞銀：香港財管業務具優勢，有信心家族辦公室續落戶。

外地經濟：

●再有聯儲官員為減息撥冷水！抗通脹之戰還未結束。

●沙特冀成礦業大國，廿萬億資源待「發掘」。

●南韓央行利率維持3.5厘不變。

●日央行前官員：當局已做好準備，或於4月告別負利率。

加密貨幣：

●美SEC批准現貨比特幣ETF上市，分析料Bitcoin價格可見...

●SEC主席強調仍不認可比特幣，女股神：聲明如詆毀加密貨幣。

企業消息：

●朱克伯格進軍養牛業，冀打造世上最優質牛肉。

●三星李氏家族傳減持130億元股票，咩事咁等錢使？

●搶生意！納斯特克與印度洽談准企業外地上市。

●Google裁員幾百人，工會炮轟無良心。

●亞馬遜據報又裁員，波及Prime與MGM工作室幾百名員工。

●任天堂股價創歷史新高，市值突破10萬億日圓。

●資生堂中國否認裁員40%，稱相關傳言與事實不符。

●Citadel Securities據指是瑞信中國業務唯一全球競購者。

●花旗集團預告Q4撥備101億，應對阿根廷俄羅斯風險。

●蘋果恐失全球最有價值公司寶座，王牌產品竟成致命傷...

●無阻制裁！傳華為停止美國游說活動，十年已砸過億。