會德豐：年內推至少5至6個市區項目　料涉2200伙

踏入新一年，發展商摩拳擦掌準備推盤大計。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今年計劃推售至少5至6個市區項目，涉及單位逾2,200伙。

他續指，第一季有兩個項目有望率先推出。包括灣仔春園街住宅項目提供88伙，料農曆新年後登場。同時有將軍澳日出康城12期項目第1期，提供650伙。該盤共分兩期發展，第2期項目提供685伙，。

至於，與其他發展商合作的九龍承豐道19號第1期項目涉及361伙，或今年中推售。到第三季，山頂種植道1號將安排其中5座洋房發售，餘下則出租。而黃竹坑站港島南岸第6期項目第1期涉約460伙，有機會年底登場。

他認為，市場憧憬美國減息，增強首次置業人士入市意欲，對今年樓市走勢正面樂觀，保守估計今年樓市有約5至8%升幅。旗下樓盤將採貼市價策略推售，計劃於上半年先爭取銷量。

他亦總結去年，旗下住宅單位累計售出1,038伙，總成交金額涉及約161億元。其中，與其他發展商合作的西南九龍維港滙沽出265伙，涉及60億元。另集團目前有逾600萬方呎的土地儲備，足夠未來5至6年發展。