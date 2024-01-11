去年逾七成大型屋苑呎價下挫　新界盤大跌兩成最慘...

2023年全年樓價下挫，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，統計117個CCL大型成分屋苑的調整實用呎價，去年佔88個屋苑呎價報跌，佔比例約75.2%。其中深井浪翠園成為去年跌幅之最，調整呎價全年勁挫約22.7%，跌至約9,226港元。

以四個主要地區作統計，新界西跌幅超過一成的屋苑佔比例達34.8%最高，以上述項目走勢最弱。至於港島區呎價挫幅達雙位數的屋苑比例，亦佔約33.3%，期內表現最遜色為北角港運城，平均調整呎價亦按年大減約18.6%，去年底報約16,041元。

至於九龍區及新界東，則佔約25%及13%屋苑去年樓價跌幅多於一成，九龍區跌勢最急為牛頭角淘大花園，去年底調整呎價約11,510元，按年下挫約16%。至於新界東的「跌價代表」則為沙田河畔花園，呎價較對上一年下約15.2%，跌至約13,429元。

若單計主要大型屋苑，以天水圍嘉湖山莊呎價按年跌約12%最多，去年底呎價報約8,561元，其餘鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、沙田第一城及東涌映灣園等，樓價跌幅均少於一成。