信銀國際：聯儲局或在上半年開始減息　料全年共減1.5厘

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮表示，通脹由高位下滑，為需要應付經濟增長動力疲弱的央行提供放寬貨幣政策的空間，預計西方主要央行將陸續開啟減息周期，利率調整幅度可觀，對資產市場有支持作用。

他預期，聯儲局上半年較大機會開始全面放鬆幣策，且縮表規模未來亦有望逐步減少，料全年減息幅度預計有機會達到150個點子，年底時聯邦基金利率目標上限預計將跌至4厘。

隨着美國10年期國債孳息顯著回落，未來仍有可觀的下滑空間。中美息差的發展方向，對人民幣表現有正面支持作用，預計人民幣匯率有望企穩並逐步回升。

2024年內地經濟整體增長有機會接近5%，復甦不平衡現象仍有待改善，房地產市場信心及相關行業表現的修復時間較長。在整體增長相對平穩但部分主要行業受壓的環境下，不宜憧憬貨幣政策積極寬鬆，人行有機會減息10個點子及下調存款準備金25個點子。

本地經濟方面，卓亮指勞工市場表現不俗，失業率繼續在周期性低位徘徊，私人消費逐步改善，為經濟增長提供支援，進出口表現亦有望由負轉正。他預期，2024年實質本地生產總值（GDP）增速或接近3%。樓市調整逐漸進入尾聲，料聯儲局真正減息時，將有助樓價企穩回升。