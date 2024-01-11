陸秉鈞：美股表現續看好　為何科技股表現將不如去年？

上周提到，美股經歷2022年的慘淡走勢後，在2023年展開了報復性反彈，並且數據顯示2024年也大概率會持續向上。

而2023年最大的漲幅功臣，非科技股莫屬。大家對「納指七雄」的表現一定不陌生。筆者去年對美股的推介只有三只，分別是英發達(NVDA.US)、微軟(MSFT.US)和蘋果(AAPL.US)，全是屬於七雄之中。

英偉達不明朗因素漸現

然而，儘管英偉達是一間偉大的公司，近日股價更再次創下546美元的歷史新高! 不過筆者對於如此高人氣、高估值的股票，對其股價卻是較一眾同行審慎。對比同行今年看目標價700美元至1000美元，筆者卻認為在近550元這位置上，股價有可能會開始跑輸其他科技股甚至大市。

這裏要澄清筆者絕非看淡，只是今年漲幅將會較受到大市整體表現的影響。除了估值過高的問題外，儘管生成式AI(Generative AI)仍然是維持強勁增長，對公司業務利好，但今年英偉達面臨下游着手研發虛擬晶片的威脅。客戶自行研發產品來減低對自身產品的依賴，聽上去總不是一件能讓公司繼續享受獨大的好事來，對於股價充滿著寡頭壟斷溢價的公司來說，這可能會帶來不明朗的減值因素。

蘋果與微軟基本面更為理想

若果真看好科技股，筆者認為蘋果公司(AAPL.US)的股價相對較為合理，它的Vision Pro 儘管產能短期受到限制，但長遠增長空間大。若果今年美股出現重大回調讓股價回到170美元，將會是一個中長線的良好吸納位；若果看好生成式AI(Generative AI)，筆者認為微軟(MSFT.US)仍然是最具吸納價值的AI平台股，它是目前最有能力將AI事業真正從零售客戶轉化為收益的公司。特別是隨着人們已經習慣生成式AI帶來的工作便利、而微軟的辦公軟件又特別能整合到ChatGPT技術的持續發展下，這獨有的「AI辦公軟件」套在全球最多公司使用的人群基礎後，優勢將是長時間都無人能敵，增長只會一直持續。微軟上年年結位置(2023年收盤為376.04美元)已經是一個吸納點，但若果想保守一點，筆者認為可以考慮361元這個技術支持區作吸納。

標指較納指可取

不過筆者認為，生成式AI雖然今年仍然持續增長，但股價也較大程度的反映這增長。若果生成式AI相關板塊走勢不理想，將不利整體科技股。所以筆者覺得納指表現今年將不如去年，美股表現將由其他板塊接力帶動的可能性較大。為防因為選錯股票錯失板塊輪動帶來的機會，筆者更偏向建議大家投資在美國指數身上。而指數當中，筆者較偏向於標普500指數(以下簡稱標指)，而非以科技股為主的納指。2024年初曾出現的跌幅，造就大家吸納機會；若今年再有大調整出現，將會是另一次吸納良機。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繋者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)