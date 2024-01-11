大興花園累劈價一成半　終以510萬獲承接

新界上車盤劈價求售，屯門大興花園套三房單位，累減約15%，終以510萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃健忠表示，東半山光明臺1座高層F室，實用面積約568方呎，兩房間隔，去年底放盤時叫價920萬元，最終累減82萬元，以838萬元成交，呎價約14,754元，新買家為用家。

●中原潘重允指，灣仔永星苑高座高層A室，實用面積約337方呎，兩房間隔，原先以600萬元放售，最終以543.88萬元成交，呎價約16,139元，新買家為外地專才人士，因現時買入可享「先免後徵」，遂購入自用。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角美孚新邨3期百老匯街63號中層D室，實用面積約657方呎，套三房間隔，望山景，原先叫價768萬元，最終以630萬元承接，呎價約9,589元。

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新界區

●中原陳家富指，屯門大興花園1月已錄得3宗買賣，屋苑2期7座中層D室，實用面積約587方呎，套三房間隔，最初開價600萬元，累減90萬元或約15%，以510萬元易手，呎價約8,688元，新買家為區內租客。

●世紀21天生置業凌嘉豪表示，屯門掃管笏星堤11座高層F室，實用面積703方呎，套三房間隔，望山景，原先叫價680萬元，獲外區用家以640萬元成交，減幅約6%，呎價約9,104元。

●美聯李貫甡稱，青衣曉峰園1座高層B室，實用面積約546方呎，兩房設計，新買家為區內用家，於區內睇樓已有一段時間，議價後以590萬元承接，呎價約10,806元。

●中原黃騰達表示，荃灣爵悅庭西爵軒低層A室，實用面積約450方呎，一房間隔，原業主近年長留外地，無暇打理香港物業，亦不想出租，最近回港度假特地放售，減價50萬元，區內新婚租客以600萬元入市上車，呎價約13,333元。

●中原賴作智指，上水御景峰高層H室，實用面積約663方呎，套三房間隔，以銀主盤方式放盤，開價約790萬元，多番調整價錢，放盤約一個月時間，最終以731萬元易手，呎價約11,026元，新買家為新移民。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水皇府山2座低層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，叫價602萬元，最終以516萬元成交，呎價約10,531元，原業主於2007年以約202萬元買入單位。

●利嘉閣羅富欽指，粉嶺碧湖花園6座中層E室，實用面積約400方呎，兩房間隔，以395萬元成交，呎價約9,875元，原業主於2012年以約205萬元買入，轉手帳面獲利190萬元，物業升值近93%。

●中原譚永康表示，元朗加州花園本月暫錄約2宗買賣，屋苑名仕居白楊徑單號屋，實用面積約1,016方呎，開價約1,380萬元，日前議價後以1,150萬元沽出，累減約230萬元，呎價約11,319元，新買家為區內用家。

●中原王勤學指，元朗1月錄得23宗二手買賣，按月增加約15%，YOHO Town的3座中層H室，實用面積約433方呎，兩房間隔，叫價560萬元，議價後以555萬元沽出，呎價約12,818元，原業主持貨近9年，手帳面賺50萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城26座低層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，放盤1個月，原先開價550萬元，減價40萬元或減幅7.3%，終以510萬元成交，呎價約11,308元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山新港城H座低層4室，實用面積約551方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，叫價810萬，減41萬元，減幅約5.1%，獲買家以769萬元承接，呎價約13,956元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山嘉華星濤灣1月暫錄約兩宗買賣，屋苑1座高層G室，實用面積約494方呎，兩房間隔，望山景，開價約710萬元，議價後以688萬元易手，呎價約13,927元，新買家為用家。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山1月暫錄約29宗二手買賣，海栢花園4座低層C室，實用面積約389方呎，兩房間隔，叫價約575萬元，日前議價後以550萬元易手，呎價約14,139元，累減25萬元，原業主於2020年以620萬元購入，帳面蝕讓約70萬元。

●美聯黃少明指，將軍澳日出康城LP6的5座低層J室，實用面積約309方呎，一房間隔，叫價680萬元，放盤約一年半，累減232萬元，最終以448萬元易手，新買家為內地人，不惜額外繳付15%印花稅入市，單位約5年帳面貶值約9.6%。

●美聯林健偉表示，將軍澳怡心園5座高層E室三房戶，實用面積約604方呎，叫價580萬元，上車客睇樓已近1年，見近期樓價回調，議價5萬元後，決定以575萬元承接，呎價約9,520元。

●中原柯勇稱，將軍澳天晉7座高層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，最新以968萬元易手，呎價約18,060元，原業主於2011年12月以490萬元購入，持貨約12年帳面獲利478萬元。

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