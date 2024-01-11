OKURA HOLDINGS控股股東售12%發行股本予基金

據此，賣方同意出售而買方同意購買合共7,200萬股股份，佔該公司於本公告日期全部已發行股本的12%，總代價為536,544,000日圓(即每股銷售股份7.452日圓)。

買方為一間根據香港法例註冊成立的公司。賣方進一步告知該公司，買方由AMI

Culture Foundation(「基金會」)全資擁有，而其為賣方作為創辦人根據列支敦士登

法律成立的基金會，基金會並無股東。

基金會由基金會的受託人董事會管理，其包括Josef Sprecher先生及Corfiducia

Anstalt(一間根據列支敦士登法律註冊成立的公司)。

緊接該交易完成前，賣方持有375,000,000股股份，佔該公司全部已發行股本的62.5%。緊隨該交易完成後，賣方繼續持有303,000,000股股份，佔公司全部已發行股本的50.5%。由於買方由基金會全資擁有，賣方作為基金會的創辦人被視為於買方持有的股份(即72,000,000股股份，佔本公司全部已發行股本的12%)中擁有權益。因此，賣方將繼續為公司控股股東。