黃大仙項目6日累收票1160張 超購逾6倍
2024年01月11日 21:56
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2024年新盤頭炮，黃大仙項目將於周六作首輪銷售，經過6日的收票期，最終接獲1,160張入票，按即將發售165伙計，亦即錄得超額認購逾6倍。
●黃大仙薈鳴6日截收1,160張入票
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，首輪銷售經過6日的收票期後，於周四(11日)下午6時截票，最終截收1,160張入票，按周六(13日)以價單形式發售165伙，超額認購逾6倍。發展商指，經初步分析，入票人士有近一成屬內地專才，另外近五成屬於現居東九龍同區的居民。將視乎首輪銷情，不排除即日加推單位應市。
●旺角ONE SOHO一房呎價約19,216元
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，周四(11日)售出11樓B7室，為實用面積320方呎的一房間隔，成交價614.9萬元，呎價約19,216元。
●會地黃光耀: 今年計劃推售逾2,200伙住宅單位
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今年計劃推售至少5至6個項目，涉及單位逾2,200伙。包括灣仔春園街住宅項目提供88伙，料農曆新年後登場。將軍澳日出康城12期項目分兩期發售，分別提供650伙及685伙。啟德承豐道19號第1期項目涉及361伙，或今年中推售。山頂種植道1號將安排其中5座洋房第三季發售。黃竹坑站港島南岸第6期項目第1期涉約460伙，有機會年底登場。
●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST連沽兩伙 共涉1,049萬元
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周四(11日)再售出兩伙，共涉及1,049.54萬元。包括3B座40樓B5室，為實用面積408方呎的兩房單位，成交價524.87萬元，呎價約12,864元。
●啟德維港1號月內累售約5伙
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周四(11日)售出2B座16樓C室，實用面積459方呎，採兩房連開放式廚房間隔，以949.4萬成交，呎價20,684元。資料顯示，項目月內暫錄5宗成交，總成交金額涉及逾4,649萬元。
●啟德天瀧於內地覓潛在客群
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，部署在內地尋覓潛在客群。中原地產啟德新區資深區域營業董事吳妙粧指，香港中原與深圳中原聯手舉辦項目交流會，吸引近60名內地高端客戶到場，正積極籌劃為內地買家組團來港考察及參觀項目。資料顯示，天瀧開售至今已售出約26伙，套現逾12億元。
●啟德GRANDE MONACO下周一重售兩房戶
會德豐地產啟德GRANDE MONACO，周四(11日)錄得1宗終止交易個案，涉及單位最新已增加1.5%折扣，並安排於下周一(15日)重售。上述為1B座26樓B室，實用面積501方呎，兩房間隔，原本在2021年2月以1,236.2萬元售出，當時呎價約25,214元。