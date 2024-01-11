黃大仙項目6日累收票1160張　超購逾6倍

2024年新盤頭炮，黃大仙項目將於周六作首輪銷售，經過6日的收票期，最終接獲1,160張入票，按即將發售165伙計，亦即錄得超額認購逾6倍。

●黃大仙薈鳴6日截收1,160張入票

●旺角ONE SOHO一房呎價約19,216元

●會地黃光耀: 今年計劃推售逾2,200伙住宅單位

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今年計劃推售至少5至6個項目，涉及單位逾2,200伙。包括灣仔春園街住宅項目提供88伙，料農曆新年後登場。將軍澳日出康城12期項目分兩期發售，分別提供650伙及685伙。啟德承豐道19號第1期項目涉及361伙，或今年中推售。山頂種植道1號將安排其中5座洋房第三季發售。黃竹坑站港島南岸第6期項目第1期涉約460伙，有機會年底登場。

●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST連沽兩伙 共涉1,049萬元

●啟德維港1號月內累售約5伙

●啟德天瀧於內地覓潛在客群

●啟德GRANDE MONACO下周一重售兩房戶

會德豐地產啟德GRANDE MONACO，周四(11日)錄得1宗終止交易個案，涉及單位最新已增加1.5%折扣，並安排於下周一(15日)重售。上述為1B座26樓B室，實用面積501方呎，兩房間隔，原本在2021年2月以1,236.2萬元售出，當時呎價約25,214元。