全力推《美麗中國》　2027年新能源汽車佔新車比例冀達45%

內地發布《關於全面推進美麗中國建設的意見》，期內提出目標是到2027年，綠色低碳發展深入推進，主要污染物排放總量持續減少，生態環境品質持續提升，國土空間開發保護格局最佳化，生態系服務功能不斷增強，城鄉人居環境明顯改善，國家生態安全有效保障，生態環境治理體系更加健全，形成一批實踐樣板，美麗中國建設成效顯著。

到2027年，新增汽車中新能源汽車佔比力爭達到45%。同時要嚴把准入關口，堅決遏制高耗能、高排放、低水準項目盲目興建。加速既有建築和市政基礎設施節能降碳改造，推動超低能耗、低碳建築規模化發展。

《意見》又提出，以京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等重點區域為主戰場，以細懸浮微粒控制為主線，大力推進多污染物協同減量。強化揮發性有機物綜合治理，實施源頭替代工程。高品質推動鋼鐵、水泥、焦化等重點產業及燃煤鍋爐超低排放改造。因地制宜採取清潔能源、集中供熱替代等措施，持續推動散煤、燃煤鍋爐、工業爐窯污染治理。重點區域持續實施煤炭消費總量控制。研究制定下一階段機動車排放標準，進行新階段油品品質標準研究，強化部門聯合監管執法。