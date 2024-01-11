美股早段靠穩　微軟市值超越Apple

美股3大指數早段靠穩，道指升38點，報37,734點；標指升10點，報4,794點；納指升66點，報15,036點。港股夜期報16,301點，跌45點，低水1點。

展望後市，Morningstar主張「超配」價值股(估值低)；「低配」核心股(即增長幅度有限但表現穩定)；而成長股的比重為「中性」。按市值分類，繼續主張「低配」大市值股；「高配」小型股、略微「高配」中型股。Morningstar首席美國市場策略師Dave Sekera表示：「展望未來，市場的下一個考驗將在2月和3月的財報季出現。我們並不太擔心盈利，而是擔心管理團隊可能會降低市場對今年盈利增長的預期。」

根據該機構所覆蓋的在美股市場交易的700多隻股票的綜合資料，截至去年12月21日，美國股市的價格與公允價值的估值比例為「1」，這意味着目前市場定價合理。另外，通脹的進一步下降和經濟增長的疲軟將推動聯儲局在今明兩年大手減息，估計今年減幅達到1.5厘；明年再減1.75厘。

企業消息方面，微軟一度漲2%，最高觸及390.68美元，盤中市值2.9萬億美元，超過了蘋果公司(Apple Inc.)的市值2.88萬億美元，後者股價跌0.5%，報185.15美元，

花旗集團表示，由於阿根廷及俄羅斯業務受到衝擊，已於去年第四季撥備13億美元以應付來自這兩個地區的風險。該集團又提到，預計即將於周五公布的業績中，撥備費用總額達到38億美元(約296億港元)，其中亦計入了由業務重組所帶來的7.8億美元預估成本。花旗股價早段曾跌2.78%。