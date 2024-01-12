東方日報B2：港股今年首升 北水沽54億「贈興」
2024年01月12日 00:03
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港股昨終結束7日跌勢，成交額按日增25％。中新社圖片
港股周四終於「開齋」結束7日跌浪，收市升逾200點，是今年開局以來首現升市。惟要留意，北水此時卻趁高沽貨，淨流出規模高達54.24億元，為過去3周以來最勁。投資大行花旗最新建議，宜集中留意科技、內需等個股及板塊，並料恒指今年中及年底目標為19,000點及19,800點。
恒指周四高開56點後升幅逐步擴大，最多升362點，高見16,459點，收報16,302點，升204點或1.27%，成交按日急增逾25%至937億元，沽空比率減至14%。
科指升勢更為凌厲，收升74點或2.18%，報3,503點。美團(03690)連續第二日回購，周四再斥資3.99億元回購530.92萬股，撐起股價表現，該企收升5.36%，報75.6元。
騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)升幅同樣逾2%。騰訊周四續回購174萬股，每股作價介乎280.6至292元，涉資約5億元。不僅如此，該企還有另一沖喜消息，就是有指去年騰訊視頻號直播帶貨規模按年急增，商品交易總額(GMV)是2022年的3倍，訂單數量增長2.44倍。回顧騰訊創始人馬化騰去年曾表示，視頻號是其微信事業群(WXG)中最亮眼的業務，基本上是公司的希望。
另一邊廂，花旗最新給予今年底恒指目標為19,800點，較現水平有逾20%升幅，惟低於先前預測的23,000點，主要是基於每股盈利增長(EPS)、廣義貨幣供應M2以及內地用電量3大因素推算。個股該行看好騰訊控股、金蝶國際(00268)、滔博(06110)、比亞迪股份(01211)及拼多多等。另指油股、金融及中資電訊股亦可受惠減息。
被問到外資對港股取態，他稱去年下半年起不少本身留意中港股市的基金經理都轉軚留意日本及印度，的確有資金離開中港股市轉投上述市場，至今趨勢仍然持續，而中美脫鈎亦是熱門話題，故此令外資入市意欲審慎。
至於今年內地經濟前景，他僅以「平淡」一詞形容，解釋是基於他及同事們最近前往北京調研後得出的結論，同時估計內地3大經濟環節，即消費、投資及淨出口按年升幅為3.3%、1.5%及負0.2%，全年實質經濟增長為4.6%。
A股方面，滬綜指周四亦收升8點或0.31%，報2,886點，外資透過滬深股通淨買入42.3億元人民幣的A股。