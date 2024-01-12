裁員保盈利？美科企今年迄今已解僱約3千人...

外媒報道，受高息及消費需求疲弱影響，美國科技業於2024年繼續以裁員確保利潤，據初部統計，自2024年1月1日以來，已有18間科技公司解雇2,945名員工。

科技巨頭亞馬遜(Amazon)於今年之初裁減內容創作部門數百名員工，其中包括Prime Video及直播平台Twitch。科技巨頭Alphabet旗下Google將在硬件和智能助理Google Assistant部門裁減數百個職位；遊戲引擎公司Unity Software Inc近日宣布將裁員約25%，總數約1,800人。

社交平台Facebook及Instagram母公司Meta以及雲端軟件巨頭Salesforce的裁員規模則較去年少，不過同時反映科技業仍未恢復過去10年間快速擴張的步伐。

隨着利率高企，科企已經重新定位，將公司的營運重點放在提高利潤而非增加收入。有分析認為，亞馬遜裁員可能只是為了進一步簡化成本、提高經營效率，從而增加公司的盈利。

同時，人工智能(AI)或進一步影響科企員工的前景，部分工作或可能被生成式AI技術擴散帶來的影響，能夠減少寫作或製作影片等職位所需的勞動力 。語言學習應用軟件開發商Duolingo削減10%的合約承包商，例如翻譯，其部分原因為AI技術的採用規模愈來愈龐大。

另外，有部分科技業分析師預期，2024年將迎來一輪併購潮，而從歷史數據觀察，大型收購往往將導致公司進行裁員計劃。在宣布以140億美元與Juniper Networks合併後，Hewlett Packard Enterprise行政總裁Antonio Neri表示，透過一些自動化流程可以降低Juniper Networks的整體業務成本，即暗示有縮減人手的空間。