【痛定思痛】貴州省下旨改革財政

鬧得沸沸揚揚的地方債危機，近年基建發展和經濟增速「神速」的貴州可以說是震源。一些唱淡中國經濟的影片談到地方政府舉債，就會播出貴州那些高聳入雲又壯觀的天橋，更有日本電視台為此遠赴貴州。

正所謂「痛定思痛」，1月10日晚，貴州省政府官網發布《省人民政府關於進一步推進省以下財政體制改革工作的實施意見》，指出要嚴禁出台超越財政承受能力的招商引資政策。

《意見》要求，剝離融資平台政府性融資功能，推進實施綜合治理，分類推動市場化實體化轉型。加強債務風險防控，嚴禁新增政府隱性債務，堅決查處債務管理違法違規行為。將債務風險防範化解工作納入省對市縣高質量發展考核。

另外，在全面規範省以下財政事權方面，《意見》提出，適度強化教育、科技研發、企業職工基本養老保險、城鄉居民基本醫療保險、糧食安全、跨市縣重大基礎設施規劃建設、重點區域(流域)生態環境保護與治理、國土空間規劃及用途管制、防範化解地方政府債務風險以及事關全省重大產業發展布局等方面的省級財政事權。將直接面向基層或由基層政府提供更為便捷有效的社會治安、市政交通、城鄉建設、農村公路、公共設施管理等基本公共服務確定為市縣級財政事權。

《意見》明確了省、市、縣收入劃分，其中增值稅地方分享部分，省、市、縣3級按「23:19:58」比例分享；企業所得稅及個人所得稅地方分享部分、煤炭資源稅及其他資源稅、城鎮土地使用稅、環境保護稅，省、市、縣三級按「20:20:60」比例分享；城市維護建設稅、耕地佔用稅、契稅，市、縣兩級按「20:80」比例分享。