美股個別發展　油價升破73美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.04%，報102.32；港匯見7.817；離岸人民幣(CNH)報7.1705；美元兌日圓處145.06；歐元報1.0978，英鎊報1.2774。金價處2,034.62美元。消息指，英美聯合空襲也門胡塞武裝，紐油升幅超過2%，每桶報73.55美元；布油報78.5美元。比特幣跌0.6%，報4.63萬美元。道指期貨輕微向下。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水130點。

●道指收報37,711點，升15點或0.04%；標指收報4,780點，跌3點或0.06%；納指收報14,970點，升不足1點。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,958點，跌138點或0.87%。

●1月恒生指數夜期收報16,236點，跌110點，低水66點，成交19,385張。

●紐約期油收報每桶72.02美元，升0.65美元或0.91%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.41美元，升0.61美元或0.79%。

●紐約期金收報每安士2,019.2美元，跌8.6美元或0.42%。

●英國富時100指數收報7,576點，跌75點或0.98%；德國DAX指數收報16,547點，跌142點或0.86%；法國CAC指數收報7,387點，跌38點或0.52%。

●美國上月消費物價指數(CPI)按年升3.4%，撇除能源及食品後的核心CPI按年升3.9%，均高過市場預期。

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