內地上月CPI按年跌0.3%　PPI跌2.7%

國家統計局公布，內地去年12月居民消費價格指數(CPI)按年跌0.3%，預期跌0.4%，按月則升0.1%。同期，生產物價指數(PPI)按年跌2.7%，預期跌2.6%，按月跌0.3%。

數據顯示，上月CPI較去年同期下降0.3%。其中，城市下降0.3%，農村下降0.5%；食品價格下降3.7%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降1.1%，服務價格上漲1.0%。按月比較方面，城市上漲0.1%，農村上漲0.1%；食品價格上漲0.9%，非食品價格下降0.1%；消費品價格上漲0.1%，服務價格上漲0.1%。2023年全年，全國居民消費物價較2022年上漲0.2%。

去年12月份，食品菸酒類價格按年下降2.0%，影響CPI下降約0.57個百分點。食品中，畜肉類價格下降15.9%，影響CPI下降約0.56個百分點，其中豬肉價格下降26.1%，影響CPI下降約0.43個百分點；蛋類價格下降7.0%，影響CPI下降約0.05個百分點；水產品價格下降0.6%，影響CPI下降約0.01個百分點；鮮果價格下降0.3%，影響CPI下降約0.01個百分點；鮮菜價格上漲0.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點；糧食價格上漲0.4%，影響CPI上漲約0.01個百分點。

國家統計局表示，上月受寒流天氣及節前消費需求增加等因素影響，CPI按月由降轉漲，按年降幅收窄；扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.6%，漲幅保持穩定。從按月比較，CPI由前值下降0.5%轉為上漲0.1%。其中，食品價格由去年11月下降0.9%轉為上漲0.9%，影響CPI上漲約0.17個百分點。食品中，雨雪寒流天氣影響鮮活農產品生產儲運，加之節前消費需求增加，鮮菜、鮮果及水產品價格分別上漲6.9%、1.7%及0.9%，合計影響CPI上漲約0.19個百分點。非食品價格下降0.1%，降幅比去年11月收窄0.3個百分點，影響CPI下降約0.06個百分點。非食品中，受國際油價持續下行影響，國內汽油價格下降4.7%，降幅比前值擴大1.9個百分點，影響CPI下降約0.17個百分點，是拉低CPI環比漲幅的主要因素；元旦假期出行、娛樂元旦假期出遊、娛樂和家庭服務需求增加，交通工具租賃費、電影及演出票價格分別上漲4.7%和1.1%，機票價格由去年11月下降12.4%轉為上漲0.4%，家事服務價格上漲0.4%；購物需求增加疊加促銷活動結束，扣除能源的工業消費品價格由前值下降0.1%轉為上漲0.3%。

PPI方面，去年12月份，受國際油價持續下行、部分工業品需求不足等因素影響，全國PPI按月下降，較去年同期降幅收窄。按月比較，PPI下降0.3%，降幅與去年11月相同。其中，生產資料價格下降0.3%，降幅與前值相同；生活資料價格下降0.1%，降幅比去年11月收窄0.1個百分點。國際油價持續下行，帶動國內石油及天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業價格分別下降6.6%、3%，合計影響PPI按月下降約0.18個百分點。有色金屬市場需求不足，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.3%，其中鉛冶煉、鋁冶煉價格分別下降2.1%、0.5%；銅冶煉價格受輸入性等因素影響上漲1.4%。煤炭開採和洗選業價格持平。受成本上升等因素影響，瓦斯生產及供應業價格上漲2.3%。接近年底部分基建工程加快施工，水泥等建築材料供給偏緊，水泥製造價格上漲2.2%，黑色金屬冶煉壓延加工業價格上漲0.8%。裝備製造業中，鋰離子電池製造、電腦通訊和其他電子設備製造業價格分別下降1.9%、0.6%；汽車製造業價格上漲0.2%。另外，農副食品加工業、紡織業價格分別下降0.7%、0.5%；食品製造業價格持平。