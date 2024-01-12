姚浩然：港股萬六關有支持 騰訊弱勢有因由...
2024年01月12日 11:51
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國通脹略高於預期，但幅度仍在可接受範圍內，隔晚美債息先升後回，美股亦反覆靠穩。至於港股方面，今年開局連跌7日後終見回穩，雖然中資科技股弱勢拖低大市，但不少重磅藍籌如滙豐控股(00005)、中國海洋石油(00883)等仍然強勢，相信恒指在萬六關有不俗支持。他預期恒指在16,000至16,700點窄幅上落，要突破悶局有難度，後市走勢仍要視乎內地經濟狀況，房地產市場銷情，國際地緣政治局勢發展。
內地發布「關於全面推進美麗中國建設的意見」，提出到2027年，新增汽車中新能源車佔比達45%。姚認為消息對板塊刺激有限，相反市場關注華為及小米集團(01810)加入戰團，相信今年市場競爭轉趨激烈，新能源車企或面對挑戰，投資者宜審慎為上，只宜待回調時博反彈。行業中他繼續看好比亞迪股份(01211)，但其估值不便宜，建議在200港元附近炒波幅，不宜高追。
有報道指，去年騰訊控股(00700)的視頻號直播帶貨規模按年大幅提高。不過，姚認為該業務佔騰訊整體比重不大，且內地直播帶貨市場競爭激烈，料對利潤幫助有限。至於網絡遊戲方面，要完全回復以前強勢亦有難度。事實上，騰訊去年至今持續弱勢，主要由於市場預期其增長速度放慢，且息率亦未夠其他股份吸引，加上其大股東持續減持，需要長時間消化。雖然騰訊密密回購股份，但中長線仍有機會跑輸大市，料股價升至300元阻力不輕，即使能重返其上，上升空間亦不大。