京東夥華為啟動鴻蒙原生應用開發

華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東指出，將與京東在商業模式和鴻蒙生態上進一步深度合作共贏。透過共建原生鴻蒙生態、共建AI能力，創造差異化競爭優勢。

京東指，此次啟動開發的京東鴻蒙原生APP，將進一步革新電商行業的服務標準，為消費者帶來全場景「多快好省」購物體驗。

基於HarmonyOS的AI大模型和意圖框架可實現對用戶顯性與潛在意圖的理解，從而匹配合時宜的服務，確保服務連續、體驗連續，並為京東帶來連續、智能、實時的「場景流量」，成為全場景服務分發的新入口。同時HarmonyOS一次開發、多端部署的能力，亦可以大幅降低京東鴻蒙原生應用開發的成本和工作量，實現在手機、平板、智慧屏、車機等多種鴻蒙生態終端上的創新升級。

事實上，早在2021年HarmonyOS 2.0發布時，京東已投入技術，探索HarmonyOS創新特性，並推出可快速進行商品搜索的元服務卡片，拓展電商購物場景。